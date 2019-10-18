Son Dakika Haberleri: Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı
Son Dakika Güncel Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gelin ve hamile olduğu belirtilen görümce gözaltına alındı.

Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gelin ve hamile olduğu belirtilen görümce gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'nde "masaj ve sağlıklı yaşam" adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonucu söz konusu adreste fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) adlı kadınlar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö'nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö'nün ise D.Ö'nün ağabeyiyle evli olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bu arada, adresteki bazı kişilerin ifadesine başvurulduğu ve derneğin mühürlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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