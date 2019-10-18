Son Dakika Haberleri: Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı
Son Dakika Güncel Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı

38 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan gelin ve hamile olduğu belirtilen görümce, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Gelin görümce fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan gelin ve hamile olduğu belirtilen görümce, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'nde "masaj ve sağlıklı yaşam" adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Fiziki takip sonucu söz konusu adreste fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) adlı kadınlar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö'nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö'nün ise D.Ö'nün ağabeyiyle evli olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilere, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Bu arada, adresteki bazı kişilerin ifadesine başvurulduğu ve derneğin mühürlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:16 Kaynak: AA
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Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı
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