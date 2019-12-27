Gelin görümce iki saat arayla vefa etti - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale İlçesinde yaşayan Kılıç ailesi aynı günde iki saat ara ile 2 acıyı birden yaşadı. Gelin Gülzade Kılıç ve görümce Müşüh Mısırlıoğlu yakınlarının gözyaşları arasında birlikte toprağa verildi.



Günümüzde sıkça duyduğumuz Gelin-Görümce kavgalarının aksine günlük yaşamlarında hayatları boyunca bir birini çok seven ve hiç incitmeyen Gelin-Görümce iki saat arayla hayatlarını kaybettiler.



Bugün Merkez Çarşı Cami'inde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazına İlçe Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, Aşkale Meslek Yüksek Okulu önceki Müdürü Prof Dr. Önder Çalmaşur, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Masallarda bile izine az rastlanan sevginin sahipleri gelin-görünce helallik alınmasından sonra kılınan namazlar sonrası ilçe mezarlığında dualarla son yolculuklarına uğurlandı. - ERZURUM