Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi

27.03.2022 11:23
Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi

MARDİN'in Derik ilçesinde Kübra Söylemez (32) ile Kerim Deniz (32) çifti, bisiklet kulübünden arkadaşlarıyla gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle konvoy yaparak, nikah salonuna kadar gitti.

MARDİN'in Derik ilçesinde Kübra Söylemez (32) ile Kerim Deniz (32) çifti, bisiklet kulübünden arkadaşlarıyla gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle konvoy yaparak, nikah salonuna kadar gitti.

Derik ilçesinde Kübra Söylemez ile Kerim Deniz çifti, üyesi oldukları Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nden (DEBİDOSK) arkadaşlarıyla, nikahlarının yapılacağı salona gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle gitti. 25 bisikletle düzenlenen ve yaklaşık 4 kilometre süren konvoyu görenler ilgiyle izledi. Konvoy, Türkiye'nin 223'üncü tabiat parkı olan Gap Şelalesi'ndeki bahçelerde sona ererken, Derik Belediyesi Nikah Memuru Bülent Başakçı tarafından, şahitler huzurunda çiftin nikahları kıyıldı. Gelin ve damat, daha sonra davetlilerle birlikte halay çekti.

'BİZE SÜRPRİZ YAPTILAR'Gelin Kübra Söylemez, ilçede ilk defa böyle bir bisiklet konvoyu düzenlendiğini belirterek, "Kulüp Başkanımız Sevdet Baki bize sürpriz yaptı. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.Kerim Deniz de, heyecandan konuşamadığını ifade ederek, "Bizim için bu kadar emek verilmesi müthiş bir duygu. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.Kulüp Başkanı Sevdet Baki de sade bir nikah yerine çifte böyle bir organizasyon planladıklarını ve ilk defa böyle bir düğün konvoyu yaptıklarını söyledi.

Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi
Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi
Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi
Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi
Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi
Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi
Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi
Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi
Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi
YORUMLAR
500
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı? Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in Nikahını Hangi Ünlü İsim Kıydı? Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı! Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!

Kerim Deniz, Bisiklet, Evlilik, Derik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
11:16 ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 11:30:04. #1.12#
SON DAKİKA: Gelin ile damat, bisiklet konvoyuyla nikah salonuna pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement