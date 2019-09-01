Gelin ile damattan bisikletli düğün konvoyu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren Kadir ve Ömür çifti bisikletler ile düğün konvoyu yaptılar. Dünya evine giren bisiklet tutkunu çift düğün konvoyu tadında kornasız, sessiz, dumansız bir bisiklet sürüşü yaptılar.

Kadir ve Ömür Aktürk İnegöl'de dünya evine girdiler. Yeni evlenen çiftin en büyük haleni ise düğün konvoylarını araçlarla değil bisikletlerle yaptı. Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Dostum ve İnegöl Bisiklet Kulübünün destekleriyle İnegöl Belediye önünde başlayan bisiklet düğün konvoyu Saat kulesi -Kasımefendi Caddesi -Bankalar Caddesi ve AVM önünde son buldu. Bir mobilya bir firmasında çalışan Damat Kadir Aktürk, "İnegöl bisikletiyle adından söz ettiren bir ilçemizde bizde bir farkındalık oluşturmak için eşimle birlikte böyle bir düğün konvoyu düzenlenmek istedik. Başkanımda bizlere destek oldu, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olacak" dedi.

Bisikleti sevdiğini söyleyen damat, "hobi olarak kullanıyorum" demesi üzerine ara giren Gelin Ömür Aktürk ise, "Ne demek hobi ya beni bisiklet sayesinde tavladı. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnegöl'e hep misafir olarak gelip gidiyordum, artık burada yaşayacağı" diye konuştu.

Bu mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Alper Taban ise, yeni evlenen çifte mutluluklar dileğini belirterek, "Bizim şehrimizde aslında bisiklet kullanıma müsait bir şehir. Hatta 1945 yılında ilk bisiklet ehliyeti ilçemizde verilmiş. Düğün konvoyu yapacağız bende kendilerine eşlik edeceğim, heyecanlıyım, çok mutluyum. Çifti, tebrik ediyorum, kutluyorum, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dünya evine giren çift hallerini gerçekleştirmek için bisikletle İnegöl caddelerinde tur attılar.