"Gelin Kardeş Olalım" projesi

Kaş ve Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin organizasyonu ile Edremit ilçesinden teknik ekip ve üreticilerin yer aldığı 23 kişilik heyet, kardeş ilçe Kaş'a teknik gezi gerçekleştirdi.

Edremit'ten gelen heyet Kaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, İlçe Kaymakamı Ulaş Akhan ve Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer'i makamlarında ziyaret etti.

Kurum ziyaretlerinin ardından 23 kişilik ekibin katıldığı program kapsamında 400 dekarlık domates, muz ve biber seralarını yerinde incelenerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

Programa Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak ve personeli, Edremit Ziraat Odası başkanı Ali Yılmaz Diker ve yönetim kurulu üyeleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, çiftçiler ve süs bitkisi üreticileri katıldı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, ziyaretin oldukça faydalı geçtiğini söyledi.

Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Bölgesi kurulma çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Diker, "Edremitli üreticilerimiz bu ziyaret kapsamında seracılık hakkında birinci ağızdan bilgiler aldı, yöre ürünleri yetiştirilme şartlarını öğrendi. Edremit'te ki yetişen ürünler hakkında Kaşlı üreticilere bilgilerini aktardı." dedi.