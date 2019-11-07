Son Dakika Haberleri: 'Gelin kardeş olalım' projesiyle Simav-Kemer buluşması
Son Dakika Güncel 'Gelin kardeş olalım' projesiyle Simav-Kemer buluşması

'Gelin kardeş olalım' projesiyle Simav-Kemer buluşması

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya'nın Kemer ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Gelin kardeş olalım' projesiyle Kemer'de buluştuğu bildirildi.

'Gelin kardeş olalım' projesiyle Simav-Kemer buluşması, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya'nın Kemer ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Gelin kardeş olalım' projesiyle Kemer'de buluştuğu bildirildi.


Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, "2018 yılı Kasım ayında imzalanan kardeşlik protokolü sonrasında uygulanmaya başlanan 'Gelin kardeş olalım' projesi kapsamında, Kemer ilçesine ilk ziyaret yapılarak, incelemelerde bulunduk. Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ile görüşerek, Simav domatesini, kestanesini, fasulyesini tanıttık. Simav'ın ekonomisi hakkında bilgiler sunduk. Çok verimli ve faydalı olduğunu düşündüğümüz projemiz devam ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Kemer, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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