Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp, evi yakmış - Son Dakika

Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp, evi yakmış

28.12.2020 10:37
Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp, evi yakmış, System.String[]

Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp, evi yakmış BURSA'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç.'nin (18), yangını kendisinin çıkardığı ortaya çıktı.

Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp, evi yakmış

BURSA'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç.'nin (18), yangını kendisinin çıkardığı ortaya çıktı. Yangından sonra kayınvalidesinin toplam 30 bin liralık altın ve paralarını çaldığı belirlenen Senem Ç., emniyetteki ifadesinde, Rüyamda gördüğüm için yaptım dedi.İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında perşembe günü çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Polis, soruşturma kapsamında evde yaşayanların ifadelerine başvurdu. Senem Ç.?nin kayınvalidesi Nazen Ç. (49) polise verdiği ifadesinde, evde sakladığı 4 bin 500 TL nakit para ile 25 bin TL değerindeki altınlarının sakladığı yerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, evde çıkan yangınla hırsızlık olayı arasında bağ kurmaya çalıştı.'EVE MASKELİ 2 KİŞİ GELDİ, ELEKTROŞOKLA BENİ BAYILTTI?Bu kapsamda ifadesi alınan Senem Ç.?nin eşi Samet Ç. (23), 'Eşimle konuştuğumda eve yüzü maskeli 2 kişinin geldiğini ve elektroşokla kendisini bayılttıklarını söyledi. Evi yakan kişiler de parayı çalan da bu 2 kişidirö dedi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten polis ekipleri, ev ve çevresinde yaptıkları incelemede yangın saatinden önce ve sonra maskeli 2 kişinin eve geldiğine dair bir bulguya rastlamadı.'RÜYAMDA GÖRDÜM?Bunun üzerine polis, Senem Ç.?nin tekrar ifadesini aldı. Senem Ç., ilk olarak ifadesinde yangından önce maskeli kişilerin eve geldiğini söyledi. Ancak polis, güvenlik kamerası incelemesi, parmak izi çalışması ve komşuların ifadelerinde bahsedilen 2 kişinin eve gelmediğini belirtince Senem Ç., altınları ve parayı kendisinin çaldığını itiraf etti. Senem Ç. burada verdiği ifadede, 'Çarşamba akşamı bir rüya gördüm. Bu rüyanın etkisinde kaldım. Kendi bileziklerimi, kayınvalidemin altın ve paralarını alarak, sakladım. Daha sonra yatağı ateşe verdim. Maskeli 2 kişinin geldiğini söylediğim ifadem yalandı. Rüyamın etkisinden çıkamıyordumö dedi.

Kayınvalidesinden aldığı para ve altınları polise teslim eden Senem Ç. hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.


İnegöl, Yangın, Polis, Gelin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp, evi yakmış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama! Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar
Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor         
10:27
Alex de Souza yorumculuğu bıraktı, yeşil sahalara geri dönüyor: Antrenör olacağım Alex de Souza yorumculuğu bıraktı, yeşil sahalara geri dönüyor: Antrenör olacağım         
10:06
Hakkari'de çığ altında kalan ikinci askerin cansız bedenine ulaşıldı Hakkari'de çığ altında kalan ikinci askerin cansız bedenine ulaşıldı         
10:03
İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı         
09:43
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Taksim'de garip giyimli turisti görenler şaşkınlığını gizleyemedi Taksim'de garip giyimli turisti görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
09:03
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı         
08:29
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 10:43:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp, evi yakmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei