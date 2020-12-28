Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp, evi yakmış - Son Dakika

Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp, evi yakmış

BURSA'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç.'nin (18), yangını kendisinin çıkardığı ortaya çıktı. Yangından sonra kayınvalidesinin toplam 30 bin liralık altın ve paralarını çaldığı belirlenen Senem Ç., emniyetteki ifadesinde, Rüyamda gördüğüm için yaptım dedi.İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında perşembe günü çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Polis, soruşturma kapsamında evde yaşayanların ifadelerine başvurdu. Senem Ç.?nin kayınvalidesi Nazen Ç. (49) polise verdiği ifadesinde, evde sakladığı 4 bin 500 TL nakit para ile 25 bin TL değerindeki altınlarının sakladığı yerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, evde çıkan yangınla hırsızlık olayı arasında bağ kurmaya çalıştı.'EVE MASKELİ 2 KİŞİ GELDİ, ELEKTROŞOKLA BENİ BAYILTTI?Bu kapsamda ifadesi alınan Senem Ç.?nin eşi Samet Ç. (23), 'Eşimle konuştuğumda eve yüzü maskeli 2 kişinin geldiğini ve elektroşokla kendisini bayılttıklarını söyledi. Evi yakan kişiler de parayı çalan da bu 2 kişidirö dedi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten polis ekipleri, ev ve çevresinde yaptıkları incelemede yangın saatinden önce ve sonra maskeli 2 kişinin eve geldiğine dair bir bulguya rastlamadı.'RÜYAMDA GÖRDÜM?Bunun üzerine polis, Senem Ç.?nin tekrar ifadesini aldı. Senem Ç., ilk olarak ifadesinde yangından önce maskeli kişilerin eve geldiğini söyledi. Ancak polis, güvenlik kamerası incelemesi, parmak izi çalışması ve komşuların ifadelerinde bahsedilen 2 kişinin eve gelmediğini belirtince Senem Ç., altınları ve parayı kendisinin çaldığını itiraf etti. Senem Ç. burada verdiği ifadede, 'Çarşamba akşamı bir rüya gördüm. Bu rüyanın etkisinde kaldım. Kendi bileziklerimi, kayınvalidemin altın ve paralarını alarak, sakladım. Daha sonra yatağı ateşe verdim. Maskeli 2 kişinin geldiğini söylediğim ifadem yalandı. Rüyamın etkisinden çıkamıyordumö dedi.

Kayınvalidesinden aldığı para ve altınları polise teslim eden Senem Ç. hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.