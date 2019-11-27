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Gelin kaynana kendi işlerinin patronu oldu

6 saat önce

Gelin kaynana kendi işlerinin patronu oldu Hatay'da gelin kaynana, televizyonda gördükleri mantar üretimine merak sarıp aldıkları destekle kendi üretim tesislerini kurdu 5 yıldır kültür mantarı yetiştiren gelin kaynana talepleri karşılamakta güçlük çekiyorHATAY - Hatay'da gelin...

Gelin kaynana kendi işlerinin patronu oldu

Hatay'da gelin kaynana, televizyonda gördükleri mantar üretimine merak sarıp aldıkları destekle kendi üretim tesislerini kurdu

5 yıldır kültür mantarı yetiştiren gelin kaynana talepleri karşılamakta güçlük çekiyor

HATAY - Hatay'da gelin kaynana, televizyonda gördükleri mantar yetiştiriciliğine merak sarıp kendi üretim tesislerini kurdu. 5 yıldır kültür mantarı yetiştiren gelin kaynana talepleri karşılamakta güçlük çekiyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Bebek ve kaynanası Atike Bebek televizyonda izledikleri mantar yetiştiriciliğine merak sararak üretim tesisi kurmaya karar verdi. Yaptıkları araştırmalar sonrasında Antakya Kaymakamlığından ve İlçe Tarım Müdürlüğünden aldıkları destek ile mantar yetiştiriciliğine başlayan gelin kaynanana kısa sürede depolarını da arttırarak şehir dışına mantar göndermeye başladı.

İlk olarak iki depo ile mantar yetiştiriciliğine başlayan ve daha sonra dört depoya yükselten gelin kaynana, taleplerin şu anda çok iyi olduğunu söyledi. Kaynana Atike Bebek, "Herkesin de yapmasını isterim, güzel bir iş. Komşular, işçiler faydalanıyor, biz faydalanıyoruz. Bu işe gelin kaynanana başladık, sağ olsun gelinim de çok iyi benim gibi cesaretli. Antakya'ya, İskenderun'a, Osmaniye'ye mantar gönderiyoruz. Köylüler de satın alıyor. Talepler şu anda çok iyi ve daha da çoğaldı. Yurt dışına ihracat yapmadık daha ama ilerleyen zamanlarda olabilir. İlk olarak büyük bir ambarımız vardı, çok büyük gelince ikiye bölerek iki depo haline getirdik. Büyüterek şu anda dört depo haline getirdik. İşine göre 4 ile 6 arasında işçi sayımız değişiyor. Mantarları toplarken işçi çok oluyor ama diğer işlerde 3-4 işçi yetiyor her depoya" dedi.

Zeynep Bebek ise gelin kaynana olarak başarılı olduklarını ve işlerini ikiye katladıklarını belirterek "Eşimin arkadaşı yapıyordu, eşimin de hoşuna gitti, bizde yapalım dedik. 5 yıldan beri bu işi yapıyoruz, Antakya Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün destekleri ile yaptık bu işi. Gelin kaynana iyi oluyor, başarılıyız işimizi ikiye katladık" ifadelerini kullandı.

Gelin kaynana kendi işlerinin patronu oldu

Hatay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu
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