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Gelin-kaynana ortaklığı - Son Dakika

Gelin-kaynana ortaklığı

19.09.2021 12:00
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ERZURUM'da kendi iş yerini açmak için 20 yıl çalışıp para biriktiren Gülten Turan (48), hayalini, gelini Esra Turan'la (24) gerçekleştirdi.

ERZURUM'da kendi iş yerini açmak için 20 yıl çalışıp para biriktiren Gülten Turan (48), hayalini, gelini Esra Turan'la (24) gerçekleştirdi. Erzurum'un coğrafi işaret belgeli su böreği, mantı, kete ve baklava üretimi yapan iş yerini açan Gülten Turan, hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.

Erzurum'da yaşayan 5 çocuk annesi Gülten Turan, kendi iş yerini açma hayaliyle 20 yılda çeşitli işlerde çalıştı. Bir taraftan inşaat işçiliği yapan eşine yardım eden diğer yandan da para biriktiren Gülten Turan, hayalini 3 yıl önce büyük oğlu Erdoğan'la evlenen gelini Esra Turan'a açtı. Gülten Turan biriktirdiği paraları, Esra Turan ise düğününde takılan altınları bir araya getirip Palandöken'in Yıldızkent semtinde su börekçisi açtı. Torunu Esila'nın (2) ismini verdikleri iş yerinde Erzurum'un coğrafi işaret belgeli su böreği, kete, mantı, baklava gibi hamur işi ürünleri üreten Gülten Turan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geliniyle birlikte sabah erkenden iş yerinin kapılarını açan Gülten Turan, günde 10 tepsi su böreği, kete, mantı ve baklava üretip müşterilerine sunuyor. Pandemi sebebiyle çocukları aracılığıyla motorlu servis de kullanan Gülten Turan, işlerinin iyi olduğunu belirterek, "Böyle bir yer açmak ve işletmek hayalimdi. 20 yıl farklı farklı işlerde çalıştım. Okullarda, kreşlerde görev yaptım. Para biriktirdik. Gelinimin altınları vardı, benim birikimim vardı. Onlarla bu işletmeyi açtık. Kendi imkanlarımızla bu iş yerini hizmete açtık. Aracımız ve malzemeleriyle birlikte burası bize yaklaşık 250 bin liraya mal oldu. Şimdi işlerimiz iyi, çok şükür. Mantarlı, kıymalı ve peynirli olmak üzere 3 çeşit börek yapıyoruz. Baklava, kete ve mantı yapıyoruz" diye konuştu.'ALTINLARIM FEDA OLSUN, YETER Kİ İŞİMİZ BÜYÜSÜN'Kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek için düğününde takılan altınlarını veren Esra Turan, "Annem bana gelip böyle bir hayali olduğunu söyledi. Ben de düğünden sonra altınlarımı verip destek olmaya çalıştım. Böyle bir yer açtık. Sabah geliyoruz böreklerimizi, mantılarımızı, ketelerimizi, baklavamızı kısacası ne yapılacaksa onları hazırlıyor, akşama doğru bitirip dinlenmek üzere evlerimize gidiyoruz. Günde ortalama 10 tepsi börek açıyoruz. Burası yeter ki büyüsün, feda olsun altınlarım. Çok şükür, işlerimiz iyi ama temennimiz daha da ileriye götürebilmek" dedi.

Gelin-kaynana ortaklığı
Gelin-kaynana ortaklığı
Gelin-kaynana ortaklığı
Gelin-kaynana ortaklığı
Gelin-kaynana ortaklığı
Gelin-kaynana ortaklığı
Gelin-kaynana ortaklığı
Gelin-kaynana ortaklığı

Erzurum, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelin-kaynana ortaklığı - Son Dakika


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