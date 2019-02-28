Gelin-kaynana "Uyuşturucu Ticaretinden" Tutuklandı
29 dakika önce
Adana'da "kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların uyuşturucu bağımlılarına satışını yaptığı" ileri sürülen gelin-kaynana tutuklandı.
Adana
'da "kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların uyuşturucu bağımlılarına satışını yaptığı" ileri sürülen gelin-kaynana tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez Yüreğir
ilçesi Sinanpaşa
Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu etkili kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların bağımlılara satışının yapıldığı istihbaratını aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kırmızı ve yeşil reçeteli 350 hap ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Bunun üzerine Semra E. (31) ile kayınvalidesi Arife S. (50) gözaltına alındı.
Semra S'nin 1 ve 2,5 yaşındaki iki çocuğu da kendileriyle birlikte Adana Adli Tıp
Birimine getirildi.
Sağlık kontrolünün ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen gelin-kaynana tutuklandı.
Semra E'nin iki çocuğunun da yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:53 Kaynak: AA
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