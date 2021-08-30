Gelin, korona olduğunu düğün sonrası öğrendi! Davetliler için hayat kabusa döndü, 22 kişi karantina alındı - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesinde yaşayan Halise Nurselin A. ile Muhammet S. çifti, 22 Ağustos günü mahalledeki okulun bahçesinde düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdi.

GELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Düğünün ertesi günü rahatsızlanan gelin, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkınca, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü.

DÜĞÜNE KATILAN 22 DAVETLİ KARANTİNAYA ALINDI

Kırsal mahalleye gelen filyasyon ekipleri, düğünde gelin ile yakın temas eden kişilerle irtibat kurdu. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları ve şikayetleri ortaya çıkan vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları üzerine gelin Halise Nurselin'in ardından damat Muhammet S. ile birlikte düğüne katılan 23 kişi daha testlerinin pozitif çıkması veya temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.

TOPLU KARANTİNA UYGULANABİLİR

Kırsal Kolak Mahallesinde düğünün ardından bir anda koronavirüs vaka patlaması yaşandı. Hızlı bir şekilde mahallede önlemleri artıran Çameli Kaymakamlığı, temaslı olabilecek veya şikayetleri oluşan vatandaşların bir an önce filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi için uyarı yaptı. Mahalledeki pozitif vaka sayısında ciddi bir artış yaşanması durumunda, toplu karantina tedbirinin uygulanabileceği belirtildi.