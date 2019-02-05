Son Dakika Haberleri: Gelin Lösemi Hastalarına Umut Olalım!

Gelin Lösemi Hastalarına Umut Olalım!

1 saat önce

Ataşehir Belediyesi ilik nakli bekleyen hastalar için gönüllü kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

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Üç buçuk yaşındaki Öykü Arin için başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan, Lösemili hastalara umut olmak için düzenlenen kök hücre bağışı kampanyalarına Ataşehir Belediyesi de destek veriyor.

Kampanyaya katılarak Lösemili hastalara umut olmak isteyen vatandaşlar için 11 Şubat 2019 Pazartesi günü Türk Kızılayı'nın bağış otobüsü Ataşehir Belediye Binası önüne gelecek. Bağış otobüsü 09.00 - 17.30 saatleri arasında gönüllü donörlerden kan bağışı alacak.

Gönüllü kan ve kök hücre bağışına; 18-50 yaş arası, sarılık, AIDS, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, kanser gibi hastalıkları olmayan, sürekli ilaç kullanmayan herkes katılabilir.

Unutmayalım ki, kan ve kök hücre ihtiyacı olan hastalar için uygun donör bulmak çok önemli. Her bir bağışçı uygun donör olma yolunda hastalar için adeta bir hayat ışığı oluyor.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin (TÜRKÖK) Şubat 2018'de açıkladığı verilere göre, ülkemizde kemik iliği nakli bekleyen 963'ü çocuk, 871'i yetişkin olmak üzere toplam bin 834 hasta bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:10 Kaynak: Bültenler

Ataşehir, Güncel
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