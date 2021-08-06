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Gelin Mardin'den, misafirler Fransa'dan - Son Dakika

Gelin Mardin'den, misafirler Fransa'dan

06.08.2021 18:57

Gelin Mardin'den, misafirler Fransa'dan Fransızlar Yüksekova'da halay çekip düğüne renk kattı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mardinli gelinin düğününde halay çeken Fransızlar ilgi odağı oldu.

Gelin Mardin'den, misafirler Fransa'dan

Fransızlar Yüksekova'da halay çekip düğüne renk kattı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mardinli gelinin düğününde halay çeken Fransızlar ilgi odağı oldu.

Mardinli gelin Şükran Bilken ile Yüksekovalı damat Gürkan Kırbıyık, görkemli bir düğünle dünya evine girdiler. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda düğünlerini yapan çifte, Fransa'dan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen misafirler renk kattı. Paris'ten gelen Emma Leguen, Yüksekova'nın düğünlerine ve misafirperverliğine hayran kaldığını belirterek, insanlarının çok iyi olduklarını söyledi. Bundan sonrada Yüksekova'ya geleceğini belirten Emma Leguen, "İlk kez bu tarafa geldim. İyi ki geldim, çünkü ilk kez böyle değişik kültür ve bir düğün gördüm. Geldiğim için de çok mutluyum. Buranın doğası da harika. Tekrar geleceğim ve o zaman her yeri gezeceğim. Düğünü çok beğendim ve çok da oynadık. Buranın insanı, misafirperverliği harika. Yöresel elbiseleri harika. Herkese buraya gelmesi için tavsiye ediyorum. Gelin ve damadımıza da mutluluklar diliyoruz" dedi.

Mardin'den Yüksekova'ya gelin geldiğini belirten Şükran Bilken de, "İlk kez böyle farklı bir kültür ve farklı bir düğünle karşılaştık. Çok mutluyum, güzel gidiyor. Mutlu günümde akrabalarım, arkadaşlarım ve Fransa'dan arkadaşlarımız geldi. Çok sağ olsunlar, Yüksekova'nın kültürüyle, misafirperverliğiyle ağırladık. Özellikle Fransa'dan gelen arkadaşlar çok mutlu oldular ve doyasıya eğlendiler. Bir dahaki sefer geldiklerinde yöreye ait elbiseleri alıp götürecekler. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu belirten damat Gürkan Kırbıyık ise "Eşim Mardinli ve elimizden geldikçe dışarıdan gelen tüm misafirlerimize misafirperverliğimizi gösterdik. Kendi adetlerimizi, kendi göreneklerimizi gösterdik. Bugün en mutlu günümüz. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Fransa'dan gelen arkadaşlara da teşekkür ederiz, çünkü onlarda 2 gündür bizi yalnız bırakmadılar ve doyasıya halay çektiler" şeklinde konuştu.

Gelin Mardin'den, misafirler Fransa'dan
Gelin Mardin'den, misafirler Fransa'dan
Gelin Mardin'den, misafirler Fransa'dan
Gelin Mardin'den, misafirler Fransa'dan

Yüksekova, Hakkari, Mardin, Fransa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gelin Mardin'den, misafirler Fransa'dan - Son Dakika


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