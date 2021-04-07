Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu...Her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı - Son Dakika

Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu...Her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı

07.04.2021 10:03

Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu.

Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu...Her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı

Elazığ'da gelin olarak geldiği köyde muhtar olan Gülizar Demirpolat, "kadın başına ne yapabilir" sözlerine aldırış etmeyerek arkasına aldığı kadınların desteğiyle yol, internet ve telefon şebeke sorununu çözdü, köy içine de parke taşı döşemeye başladı

Muhtarın, korona virüs nedeniyle giriş çıkışları kontrol altına almasıyla bugüne kadar hiç virüse yakalanan hasta görülmedi

ELAZIĞ - Elazığ'da gelin olarak geldiği köyde muhtar olan Gülizar Demirpolat, "kadın başına ne yapabilir" sözlerine aldırış etmeyerek arkasına aldığı kadınların desteğiyle yol, internet ve telefon şebeke sorununu çözdü, köy içine de parke taşı döşemeye başladı. Köye giriş ve çıkışları kontrol altına alan muhtar sayesinde bugüne kadar hiç Covid-19 vakası da görülmedi.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Beydalı köyüne 2019 mahalli seçimlerde aday olan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülizar Demirpolat 179 seçmenin 92'sinin oyuyla muhtar seçildi. Gelin olarak geldiği 40 haneli köyde 30 yıllık muhtarı deviren Demirpolat, seçim vaatlerini bir bir hayata geçirmeye başladı. Köyde internet ve şebeke sorununu çözen Demirpolat, kendi deyimiyle 'kadın dayanışması' ile kadınlarla el ele vererek köyün sorunlarına eğiliyor. Kadınlarla birlikte köyün içindeki yolları ve sokakları kilit parke taşıyla döşeyerek güzelleştiren Demirpolat, kendisine 'kadın başına ne yapabilir' sözlerini sarf eden erkeklerden bile takdir topluyor. Ayrıca, Covid-19 salgınına karşı köylerine yabancı giriş ve çıkışları yasakladıklarını ifade eden Muhtar Demirpolat, şimdiye kadar hiçbir vakaya rastlamadıklarını kaydetti.

"Köyün kadınlarıyla birlikte el birliğiyle çalışmalara katılıyoruz"

Muhtar olduktan hemen sonra çalışmaya başladıklarını dile getiren Gülizar Demirpolat, "Ben muhtar olduğumda, seçildiğimde köyümüzün bir çok sorunu vardı. Yollarımız çok bozuktu görüldüğü üzere köyün kadınlarıyla birlikte el birliğiyle çalışmalara katılıyoruz. Köyümüze parke taş döşeniyor. İnternetimiz yoktu, onu getirdik. Telefonlarımız çekmiyordu, güçlendirici anten koyduk. Birçok projemiz var ve inşallah bunları da yapacağız. Çocuklarımız için park yeri hazır ve çocuk parkı gelecek. Köydeki erkekler destekçimiz. Yollarımız da çok güzel oldu. Köy içi parke taş oluyor" dedi.

"Önlemler aldığımız için köyümüzde hiçbir virüs olayı gözükmedi"

Muhtar adayı olduğunda köylülerin yapamaz dediklerini yaparak herkesin güvenini kazandığını belirten Demirpolat, "Böyle güzel çalışmalarımız var. Köyün kadınları da arkamdalar, destek veriyorlar. Kadın olduğum için başarır mı başarmaz mı diye bayağı bir tedirginlikler oldu. Ama çok şükür yüzümüzün akıyla götürüyoruz ve onlar da çok memnun. Biz köy olarak çok güzel önlemler aldığımız için köyümüzde hiçbir virüs olayı gözükmedi. Çok şükür hiçbir hastamız olmadı. Giriş çıkışları kontrol altına aldık ve yabancıları almıyoruz. Bu dönemde hiç kimse hasta olmadı" dedi.

"Birçok hizmet yaptı, devamını da istiyoruz"

Kadın dayanışması ile birlikte muhtarlarına her zaman destek verdiklerini ifade eden Serap Taylı, "Muhtar hanım göreve başladığından beri birçok hizmet yaptı ve devamını da istiyoruz. İnternetimizi getirdi, telefon verici sorununu çözdü. Şuanda da gördüğünüz gibi kilit taşı parkemizi yaptı. Birçok hizmet yaptı, devamını da istiyoruz. Bizim köyde kadın dayanışması olduğu için muhtarımızı seçtik. Erkekler de kesinlikle karşı çıkmıyorlar eğer karşı çıkan olsaydı bu kadınların hiç biri bugün burada olmazdı. Sağ olsunlar hep destekçiler" şeklinde konuştu.

"Bizim köye ne hastalık geldi ne de virüs"

65 yaşındaki Yüksel Zonklu ise, "Muhtarımız şimdilik iyi, her işi yapıyor. Yollarımızı yaptırıyor, internet geldi. Şu anda el birliğiyle parke döşüyoruz. Gülizar hanım, kimseyi köye almıyor. Bizim köye ne hastalık geldi ne de virüs. Hepimiz çok iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Kadınların yaptıklarını takdir ettiklerini dile getiren Ömer Faruk Güler de, "Muhtarımız buraya adaylığını koyduğu zaman herkes diyordu ki, kadın başına ne yapabilir. Bunları yapacağına kimse inanmıyordu ama görüyoruz ki hepimizi yanılttı. Kilit parke döşedi, şebeke çekti. Allah, razı olsun. Erkekler olarak da takdir ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu...Her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı
Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu...Her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı
Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu...Her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı
Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu...Her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu...Her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı - Son Dakika


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