Gelin olarak geldiği Şanlıurfa'da çakıl taşlarına hayat veriyor - Son Dakika

Samsun'dan gelin olarak geldiği Şanlıurfa'da kurs açan Vahide Leventoğlu, Fırat Nehri'nden toplanan çeşitli büyüklüklerdeki çakıllardan ürettiği yöresel taş bebeklerle kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Memleketi Samsun'da Tirebolu Yüksek Meslek Okulu El Sanatlar Bölümü'nden mezun olduktan sonra Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde 2 yıl boyunca taş bebek üretiminde çalışan Vahide Leventoğlu, Fatih Leventoğlu ile evlendikten sonra geldiği Şanlıurfa'da işine bir süre ara verdi.

Kızını dünyaya getirdikten sonra yarım kalan hayalini sürdürmek isteyen Leventoğlu, araştırmaları sonucunda bu işin Şanlıurfa'da yapılmadığını öğrendi. Leventoğlu, gerekli izinlerin verilmesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kadın Yaşam Merkezi'nde "taş bebek sanatı" kursunu açtı.

Kursta, tutkalla yapıştırdıkları taşları seramik hamuruyla kaplayan, ardından da boya ve vernikle süsleyen kadınlar, taşları yöresel kıyafetli bebeklere dönüştürmeye başladı.

Vahide Leventoğlu AA muhabirine, Şanlıurfa'da taş bebek kursu açma girişimlerine yetkililerin olumlu yanıt vermesinin kendisini mutlu ettiğini anlattı.

"İlk defa kursumuza katılan 10 kursiyerimiz kısa sürede önemli mesafe aldı. Ancak daha sonra araya Kovid-19 tedbirleri girince kursumuza ara vermek zorunda kaldık." diyen Leventoğlu, evlerinde bu işi sürdürmek isteyen kursiyerlere uzaktan eğitim sistemiyle yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

"Üretime ara vermedim"

Kursa ara verilmesine rağmen taş bebek üretimine devam ettiğini belirten Leventoğlu, "Ürettiğim ürünleri internet aracılığıyla ve belediyenin Hamarat Eller Çarşısı'nda satıyoruz. Ev aksesuarı olan ürünlerimize ilgi beni sevindiriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filminden esinlendiğini dile getiren Leventoğlu, buradaki karakterleri de taştan yaptığını ve ortaya güzel bir çalışma çıktığını kaydetti.