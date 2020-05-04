'Gelin sezonu Avustralya'da tamamlayın' - Son Dakika
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'Gelin sezonu Avustralya'da tamamlayın'

6 saat önce

İngiltere Premier Lig yönetimi, koronavirüs nedeniyle verilen organizasyonda kalan 92 karşılaşmayı oynatmanın yollarını arıyor.

'Gelin sezonu Avustralya'da tamamlayın', System.String[]

İngiltere Premier Lig yönetimi, koronavirüs nedeniyle verilen organizasyonda kalan 92 karşılaşmayı oynatmanın yollarını arıyor. İngiliz basınına göre ligin A planı, maçları tarafsız sahada ve seyircisiz oynatmak ancak bu konuda çeşitli çekinceler mevcut... Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve TV yorumcusu Gary Neville ise Premier Lig maçlarının yurt dışında oynanması gerektiğini savundu. Hatırlanırsa geçtiğimiz haftalarda Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan Antalya kentinin tüm dünya liglerine ev sahipliği yapmaya talip olduğunu söylemişti. Avustralya'nın Perth kenti de Premier Lig'e ev sahipliği için talip... Fikrin sahibi ise yerel yönetimin de desteğini alan İngiliz menajer Gary Williams...


TARAFTAR VAR


Williams gerek güvenlik gerek ülkede fazla koronavirüs vakası olmaması gerekse yerel saatin İngiltere'ye uygun olması nedeniyle planının gerçekleşebileceği görüşünde. Taslağa göre ligdeki 20 kulübün kadroları Perth'e uçacak. Halihazırda otellerin boş olduğu kentte her kulüp ayrı otele yerleşecek. Maçlar belirli sayıda taraftarla oynanacak.


MARCOS ROJO'DAN BİR VUKUAT DAHA


Karantina günlerinde sosyal mesafe kurallarına uymadığı birçok vakayla gündeme gelen Manchester United'lı Marcos Rojo yine gündemde... Ülkesi Arjantin'in Estudiantes kulübünde kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki sol bekin arkadaşlarıyla sigara içip kağıt oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Oldukça sıkı karantina önlemlerinin olduğu Arjantin'de kuralları bir kez daha çiğneyen Rojo eleştiri oklarını üzerine çekti.


MONTPELLIER'Lİ JUNIOR SAMBA VİRÜSÜ YENDİ


Fransa 1. Ligi'nde koronavirüse yakalanan ilk oyuncu olan Junior Sambia hastalığı yendi... Kariyerine Montpellier'de devam eden 23 yaşındaki Fransız futbolcunun yoğun bakımdan çıktığı ve iyileştiği belirtildi. Kulüp Başkanı Laurent Nicollin, "Doktor değilim, belki bana konuşmak düşmez ama Junior bizi çok korkuttu. Tüm takım çok etkilendi" diye konuştu.


WEST HAM'DA TUVALET YASAK


Premier Lig'de oyuncularının bireysel antrenman yapması için tesislerini açan kulüplerden biri West Ham United... Ancak Hammers'ta yönetim oldukça sıkı kurallar koydu. Buna göre oyuncular tesislere forma ve eşofmanla gelmek, sahada antrenman yaptıktan sonra hemen arabalarına binip evlerine gitmek zorundalar. Oyuncuların tesislerde herhangi biriyle temas kurması yasaklandı. Kulüp, oyuncuların tesislerde tuvaleti kullanmasına da izin vermiyor


ŞAMPİYON, BAHÇESİNİ RİNGE ÇEVİRDİ


Çalışmalarına 'ev usulü' devam eden sporculardan biri de Elif Güneri... Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksörümüz, Karabük'teki evinin bahçesine 6 metrekarelik bir ring kurdu. 22 yıllık spor hayatında ilk kez bu kadar evde kaldığını aktaran Güneri "Spor salonu edasında bir bahçemiz var. Lastikler var, lastik çekiyorum, torbam var, dambıllarım var. Evimin arazisi müsait, koşular yapıyorum. Evde kalıp sporumu da yapabiliyorum" dedi. Güneri, herkesin evinin bir odasını ringe çevirerek çalışabileceğini de söyledi.


ALTIN KALPLİ CONOR MCGREGOR


Karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, ülkesi İrlanda'daki Crumlin Çocuk Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışanlara moral verirken, büyük miktarda sağlık ekipmanı bağışladı. 110 milyon Sterlin'lik serveti olduğu tahmin edilen ünlü sporcu, ülkesinde salgına karşı mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyon Sterlin'lik bağış yapmıştı


ONLINE KARATE TURNUVASI


Türkiye Karate Federasyonu, salgın nedeniyle tarihinde ilk defa online kata turnuvası düzenleyecek. 2013 doğumluların evlerinden katılabileceği ve Youtube'dan canlı yayınlanacak müsabakaların, 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 7 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabilecek.



Manchester United, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 07:43 

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