Gelin tarafı, damat tarafının gelin almada verdiği parayı az buldu! Çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gelin tarafı, damat tarafının gelin almada verdiği parayı az buldu! Çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

18.07.2022 12:35

Denizli'de bir çiftin en güzel günü adeta kabusa döndü. Düğün öncesi gelin alma etkinliğinde yaşatılan 'kapı basmada' geleneğinde verilen parayı az bulan gelin tarafı ile damat tarafının kavgası düğünde de sürdü. İçeri girmek isteyen ve olumsuz yanıt aldıktan sonra adeta çılgına dönen gelin tarafının karşı tarafla yaşadığı bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Ekipler olay hakkında soruşturma başlattı.

Denizli'de iki çiftin en mutlu gününde kan aktı. Düğün öncesi gelini almak için Çivril ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'ne giden damat tarafının 'kapı basma' geleneğinde verdiği parayı beğenmeyen gelin tarafı, küçük çocukları içinde para istedi. Uzatılan bu parayı da az bulan iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. Çıkan sözlü tartışmanın yerini bıraktığı kavga, yakınların araya girmesiyle son bulundu. Damat tarafı gelini alarak Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'ndeki düğün salonuna geldi.

GELİN ALMADA BAŞLAYAN GERİLİM DÜĞÜNDE DEVAM ETTİ

Kavganın yatıştırılmasının ardından Pamukkale'deki düğün salonuna geçen damat tarafı, tartışma çıkmasından düşüncesiyle gelin tarafından gelen bazı kişileri içeriye almak istenmedi. Burada ikili grup arasından çıkan küfürlü kavgada bıçaklar konuştu. Birbirine saldıran ikili grup uzun süre boyunca kavga etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine giden ekipler grubu güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan İbrahim Ç. (55), oğlu Fahri Ç. (26), Çetin Ç. Yusuf Çetin C. (27), Yusuf Can Ç. (27), Gökhan Y. farklı hastanelere kaldırılırken, Kemal E. ve Mustafa E. ise kendi imkanlarıyla özel hastaneye gitti., Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından konu hakkında soruşturma başlatıldı.

"PARAYI BEĞENMEDİLER"

Tartışmanın ilk gelin evinde kapı basma nedeniyle çıktığını belirten Arif Can, "Çivril'e gelin almaya gittik. İçeri girildiğince para istendi ve paraya verildi. Küçük oğulları içinde para istendi ve o da verildi. Ondan sonra beğenmediler ve hakaret etmeye başladılar. Orada çıkan tartışmanın ardından bir arbede oldu. Düğüne geldik buraya ve orada kavga olduğu için burada da tartışma olur diye girmelerini uygun görmedik. Düğün sahibine bunları gönder dedik ve olay başladı. Düğün sahibi gidin demesine rağmen gitmediler" dedi.

YORUMLAR
500
'Beyaz Cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti 'Beyaz Cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gelin tarafı, damat tarafının gelin almada verdiği parayı az buldu! Çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
11:42 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli Ahmet hakkında çok konuşulacak çıkışta bulundu: Kasetlerini patlatalım
11:37 Hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'ndan polis korumasını kaldıran İçişleri Bakanlığı'na: Öyle bir hesap soracağız ki...
11:32 Galatasaray'da 2022-23 Sezonu kombine genel satış başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 12:49:20. #1.13#
SON DAKİKA: Gelin tarafı, damat tarafının gelin almada verdiği parayı az buldu! Çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement