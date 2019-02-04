Son Dakika Haberleri: Gelin, Tartıştığı Kaynanasını 8 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Gelin, Tartıştığı Kaynanasını 8 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

34 dakika önce

Gelin, tartıştığı kaynanasını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüİZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldüren gelin gözaltına alındı.

Gelin, tartıştığı kaynanasını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldüren gelin gözaltına alındı.
Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde, aynı evde yaşayan gelin Keriman Aracı ile kayınvalidesi Feruzan Aracı tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada kayınvalide Feruzan Aracı 8 yerinden bıçak darbesi aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen 112 ekipleri ve jandarma ekipleri, Feruzan Aracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feruzan Aracı'nın cesedi, daha sonrada otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gelin Keriman Aracı'nın ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:25 Kaynak: İHA

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