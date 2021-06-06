Gelin tıra bindi ya nasip dedi

Bursa'da tır şoförlüğü yapan Selçuk Çiçek (29), evleneceği Gülşah Yunusoğlu'nu (26) baba evinden, 'gelin aracı' yaptığı tır ile aldı.

Korona virüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte yeniden düğünlere izin çıktı. Çiftler erteledikleri bir bir yapmaya başladı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de Selçuk ve Gülşah çifti evlilik hazırlıklarını tamamladı. Gülşah Yunusoğlu'nun, 'tırla' gelmezsen bu düğün olmaz' demesi üzerine Selçuk Çiçek'de tırı süsleyerek gelini almaya gitti. Tır ile baba evine gelen Selçuk, daha sonra yaptıkları konvoyla şehir turu attı.

Tır ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparken, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi. - BURSA