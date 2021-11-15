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Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı - Son Dakika

Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı

15.11.2021 23:02
Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift atan magandaya ceza yağdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift atan magandaya ceza yağdı. 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konulan sürücü, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 D 0530 plakalı Tofaş marka otomobil gelin ve damadın etrafında 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Sürücü dakikalarca çiftin etrafında dönerek adeta terör estirirken, kendilerinin şov olarak gördüğü olay izleyenlere 'yok artık' dedirtti. O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yaşanan durum üzerine harekete geçen ekipler, plaka sorgulaması sonrasında sürücünün E.Ç. olduğunu tespit etti. Emniyete götürülen sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konularak, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

(Batuhan Saçar/İHA)

Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı
Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı

Güneşler, Otomobil, Sakarya, Tofaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı - Son Dakika


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