Son Dakika Haberleri: Gelin ve damada kamyon sürprizi
Son Dakika Güncel Gelin ve damada kamyon sürprizi - Son Dakika

Gelin ve damada kamyon sürprizi

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünya evine giren gelin ve damada sürpriz düzenleyen kuzenleri, kamyonu gelin arabası olarak süsleyerek, çiçeği burnunda çifti düğün salonuna götürdü.

Gelin ve damada kamyon sürprizi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünya evine giren gelin ve damada sürpriz düzenleyen kuzenleri, kamyonu gelin arabası olarak süsleyerek, çiçeği burnunda çifti düğün salonuna götürdü.


Düğün için tüm hazırlıklarını yapan Çetin çifti, düğün salonuna gitmek için evlerinden çıktıklarında sürprizle karşılaştı. Damat ve gelinin kuzenleri Hüseyin Er, Hasan Ali Er, ve Sadık Çetin bir kamyonu gelin arabası olarak süsledi.


Daha önce hazırladıkları gelin arabası yerine kuzenlerinin hazırladığı gelin arabası olan kamyona binerek düğün salonuna gelen gelin ve damada vatandaşlar yol boyunca sevgi gösterisinde bulundu. Hazırlanan gelin arabası ise kamyona eskortluk yaptı.


Gelinin babasının kamyoncu olmasından yola çıkılarak hazırlanan sürpriz kamyonun önünde, gelin ve damadın isimlerinin altında 'Kamyoncu damadı olmak bu olsa gerek' yazısı yer aldı. Dün salonuna gelindiğinde ise gelin kamyonda kısa süre mahsur kaldı. Gelenekler sebebiyle damada kısa süreli eziyet eden kuzenler, kamyonun kapısını kilitleyince damat ve kayınpeder kapıyı açamadı. Kısa süren diyaloğun ardından kuzenler kamyonun kapısını açıp gelinin inmesine izin verdi. Yerden bir metre kadar yüksek olan kamyondan damadın yardımıyla inebilen gelin, damadın koluna girerek meşaleler ve konfetiler altında düğün salonuna girip ilk danslarını yaptı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 çocuk babası adam ayrı yaşadığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:00:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelin ve damada kamyon sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]