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Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları - Son Dakika

Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları

03.07.2021 16:39

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde içerisinde gelin ve damadı taşıyan araç, düğün yolunda bir anda alev aldı. Şans eseri, gelin ve damat olaydan yara almadan kurtulurken, kazanın şokunu çabuk atlatan araç sürücüsü ise "Düğüne gidiyorduk, ama cenazemize de gelebilirdiniz" ifadelerini kullandı.

Sarıyer ilçesine bağlı İstinye Katar Caddesi'nde saat 13.30 sırasında içerisinde gelin ve damadın bulunduğu araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda şans eseri gelin ve damat yara almazken, aracın sürücüsünün açıklamaları dikkat çekti. Sürücü, düğüne gittiklerini ve facianın eşinden dönüldüğünü söyledi.

Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı

ARACIN YANDIĞINI KONVOY HABER VERDİ

Ali Görücü'nün kullandığı 34 JY 6363 plakalı lüks gelin arabasının motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin ön tarafından ve altından gelen dumanı ilk anda fark edemeyen Görücü, konvoydakilerin haber vermesi üzerine aracı yol kenara çekti. Gelin arabasının önünden çıkan dumanı gören gelin ile damat can havliyle kendilerini dışarı attı.

Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı

HEMEN İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Sürücü Ali Görücü, otomobilde bulunan yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yangın tüpleriyle yardıma koştu. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı

GELİN VE DAMAT KIL PAYI KURTULDU

Gelin ile damadın konvoydaki bir başka otomobille nikaha gittiğini belirten Ali Görücü, "Düğüne gidiyorduk. Yandı işte; ama cenazemize de gelebilirdiniz. Yandı yapacak bir şey yok. Konvoy halindeydik. Ben farkında bile değildim. Kornaya bastılar, 'ne oluyor' dedim. 'Arabanın altı yanıyor' dediler. Gelin ile damat içindeydi. Kaçtılar. Ellerim yandı" dedi.

Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sarıyer, Yangın, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları - Son Dakika


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