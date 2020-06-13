Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu - Son Dakika

Antalya'da maskelerini takarak kendileri için hazırlanan araçlı konvoy yerine ata binen gelin ve damat, görenleri şaşırttı. Çift, kentin en işlek caddesinde araç konvoyu eşliğinde atlarıyla ilerledi.

Antalya'da evlenecek olan çift için araçlı konvoy düzenledi. Konvoy trafikte seyir halinde ilerlerken, gelin ve damat ise atla yolun kenarından ilerledi. Damat beyaz ata binerken, gelin de eşini arkadan kahverengi atla takip etti. Çifti atların üzerinde gören sürücüler ise o anları cep telefon kameralarıyla kaydetti.

Yener Ulusoy bulvarında çekilen görüntülerde çiftin yüzlerinde maske olduğu, bazen yol kenarından, bazen de kaldırımdan yavaş yavaş ilerledikleri görüldü.

(İHA)