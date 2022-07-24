Dünya genelinde son dönemde yapılan düğünlerde farklı bir konsept arayışı başladı. Gerek düğün yeri seçiminde gerekse düğünde yapılan danslarda farklılaşmaya gidiliyor. Yurtdışında gerçekleştirilen bir düğünde ise öncesinde görülmemiş bir talihsizlik yaşandı.
Salona farklı bir giriş yapmak isteyen gelin ve damat ilk başta bunu başardı. Gelini, damadın sırtına atlamasıyla ikili bir süre sahnenin ortasında dans etti. Ancak damadın, gelini daha fazla taşıyamamasının ardından olanlar oldu.
Gelin ve damat, dengelerini kaybetmelerinin ardından pistten çıkarak yere kapaklandı. O anlara tanıklık eden konuklar büyük şaşkınlık yaşarken, gelinin hemen yerden kalktığı ve kendisini toparlayarak dansa davet ettiği görüldü. Damat ise bir süre daha yerde kaldı. Tüm bu anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Yaşam › Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika