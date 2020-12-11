Gelin ve damat fotoğraflarıyla katılığı yarışmadan, birincilikle döndü - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de fotoğrafçılık yapan İdris İbiş (32), çektiği gelin ve damat fotoğraflarıyla 158 ülkeden 6 bin 400 fotoğrafçının katıldığı uluslararası yarışmada 'Tek Damat' kategorisinde Türkiye birincisi, dünya sıralamasında ise 39'uncu oldu. Yıllar önce evlenen çiftlerin de özellikle dış çekim istedikleri için yeniden fotoğraf çektirmeye geldiklerini belirten İbiş, pandemi nedeniyle nikah ve düğünlerin ileri tarihlere ertelenmesiyle işlerinin büyük oranda azaldığını ifade etti.

Eskişehir'de 12 yıldır profesyonel fotoğrafçılık yapan İdris İbiş, 2012 yılından itibaren gelin-damat fotoğrafları çekmeye başladı. İbiş, çektiği fotoğrafların herkes tarafından beğenildiğini ve uluslararası bir yarışmaya katılmaya karar verdiğini belirtti. 158 ülkeden 6 bin 400 profesyonel fotoğrafçının yer aldığı Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu 'WPE Awards International Photography' yarışmasında 'Tek Damat' kategorisinde Türkiye birincisi ve dünya sıralamasında da 39'uncu olduğunu söyleyen İbiş, şöyle konuştu:

"Fotoğrafçılığa 2008 yılında başladım. 2012 yılından bu yana gelin-damat fotoğrafçılığı yapıyorum. Uluslararası bir yarışma vardı. Gerçek gelin damatlarımızla seviyemizi öğrenmek için bu yarışmaya katıldık. 'Tek damat' kategorisinde birincilik ödülü aldık. Bu yarışmaya 158 ülkeden 6 bin 400 profesyonel fotoğrafçı katıldı. Bu yarışma ile Türk bayrağımızı yukarılara çıkarmaya başladık. Jüri, fotoğrafın kime ait olduğu görmeden değerlendirme yapıyor. Bu gerçekten çok adaletli bir şey. Işık ve duyguya bakarak puanlama yapıyorlar. Jüri, dünya çapında kabul edilmiş 15 fotoğrafçıdan oluşuyor. Biz bu yıl 27 adet fotoğrafla katıldık. Toplamda 6 fotoğrafımız gümüş madalya aldı. Türkiye'den katılan 245 profesyonel fotoğrafçılar arasından da biz birinci olduk. Dünya çapında, katılan 6 bin 400 fotoğrafçı arasında da 39'uncu sıraya yerleştik"'TARTIŞAN ÇİFTLERİ SAKİNLEŞTİRİYORUZ'Albüm çekimleri sırasında bazı çiftlerin düğün heyecanı ve stresi nedeniyle bazen tartışmaya girdiklerini belirten İbiş, "Bu kolay bir iş değil. Anlatırken bile içim kıpır kıpır oluyor. Gerçek gelin ve damatlarla, albümlerini oluşturduğum fotoğraflarla ödül almak benim için heyecan verici. Gelin ve damatlarla sürekli eğlenceli çekimler yapıyoruz. Bazı çiftlerde düğün yorgunluğu ve stresi oluyor. Tartışmaya girmeye başlıyorlar. Biz onları sakinleştirmeye, o günleri eğlenceli geçirsinler diye uğraşıyoruz. Gerçekten güzel kareler alıyoruz. İstekler artık çok farklı oldu. Türkiye'nin her yerinden çiftler bizi arıyor. Kapadokya 'dan İzmir Alaçatı 'ya kadar birçok noktada fotoğraflar çekiyoruz. Bir sezonda ortalama 100 ile 200 çiftin fotoğraflarını çekiyoruz" diye konuştu.'KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇEKİMLER YÜZDE 35 AZALDI' Koronavirüs salgını nedeniyle çiftlerin düğünleri ertelemesiyle çekimlerin yüzde 35 azaldığını ifade eden İbiş, "Koronavirüs nedeniyle haziran ayına kadar bir kısıtlamamız vardı. Bazı çiftlerimize erteleme yaptık. Haziran ayından sonra dışarı çıkmalar serbest olunca tekrar başladık. Daha önceki yıllara göre yüzde 35 bir azalma var. Ama koronavirüs geçtikten sonra normale dönecek. Evlenip, fotoğraf çekimini erteleyen çiftlerimiz var. Koronavirüs bittikten sonra evlenmeyi bekleyenler var. Bu nedenle bir yüzde 50 artış bekliyorum" dedi.'YILLAR ÖNCE EVLENENLER DE ÇEKTİRİYOR'İbiş, yıllar önce evlenen çiftlerin de özellikle dış çekim istedikleri için yeniden fotoğraf çektirmeye geldiklerini belirterek, "Geçen yıl, 10 yıl önce evlenen bir çiftimizin çekimlerini yapmıştık. 'Bizim zamanımızda sadece stüdyo fotoğrafçılığı vardı. Şimdi her yerde fotoğraf çekebiliyorsunuz' dediler. Onlar için önemli noktalar vardı. 'İşte burada tanışmıştık, burada sevgili olmuştuk' gibi. Oralarda da fotoğraflar çektik. Tekrardan gelinlik ve damatlık giyip, torunlarına, çocuklarına güzel anılar bırakabiliyorlar" diye konuştu.'DAMAT, BENDEN ÖDÜL ALINMAZ DEDI'

Fotoğraf çekimleri sırasında yaşadığı ilginç anılarını da anlatan İbiş, "Çok farklı mekanlarda fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bir yer görmüştüm ışığı çok güzeldi. Damada 'burada çekelim. Bu fotoğrafla ödül alabilirim' dedim. Damat da 'ağabey benden ödül alınmaz' dedi. Ben o fotoğrafı çektim ve o fotoğraftan bana birincilik ödülü geldi. Anlık, yürürken bile güzel bir manzara yakalayabiliyoruz" dedi.