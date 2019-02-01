Son Dakika Haberleri: Gelin ve Damat Kar Üstünde Halay Çekti

Gelin ve Damat Kar Üstünde Halay Çekti

1 saat önce

En mutlu günlerini farklı kılmak isteyen gelin ve damat Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar üstünde davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Gelin ve Damat Kar Üstünde Halay Çekti, System.String[]
En mutlu günlerini farklı kılmak isteyen gelin ve damat Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar üstünde davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Sivas'ta merkeze bağlı Yakuoğlan köyünde yaşayan Osman ve Hesna çifti en mutlu günlerini farklı kılmak amacıyla yakınları ile birlikte 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne geldi. Burada davul ve zurna eşliğinde halay çeken çift doyasıya eğlendi. Soğuğa aldırış etmeyen gelin ve damadın yakınları da çifte eşlik etti. Genç çift kar üstünde düğün günlerini farklı kılarak ölümsüzleştirdi. Yöresel kıyafetle halay çekenleri gören vatandaşlarda halaya katıldı.

Sosyal medya hesabından genç çifti kutlayan Sivas Valisi Salih Ayhan,"Ne hoş bir kare, mutlu olmamak mümkün değil. Genç çifte mutluluklar dilerim."dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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