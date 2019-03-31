Gelin ve Damat Salondan Önce Sandığa Gitti
1 saat önce
Hatay'da, genç çift düğün salonundan önce sandığa giderek 31 Mart yerel seçimleri için oy kullandı.
Hatay
'da, genç çift düğün salonundan önce sandığa giderek 31 Mart yerel seçimleri için oy kullandı.
Sultan ve Hamit Kahraman çifti düğün öncesi, Antakya
ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi'nde bulunan Gazi İlkokuluna giderek 31 Mart yerel seçimleri için tercihlerini yaptı. Gelin ve damatlık giyerek okula gelen genç çift, vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.
Oylarını kullanan Sultan ve Hamit Kahraman çifti, geride bir hatıra bıraktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Gelin Sultan Kahraman, "Heyecanlıyım ve mutluyum çünkü kalıcı bir hatıra oldu bizim için. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olur İnşallah" dedi. Damat Hamit Kahraman ise, "Bu mutlu günümüz herkese nasip olur İnşallah. Bu düğün tarihini bilerek yapmadık, bugüne denk geldi. Onun içinde ayrı bir mutlu ve sevinçliyiz. Vatanımız ve milletimiz için hangisi hayırlıysa o olsun. Bunu da kısmet olursa gelecek zamanlarda çocuklarımıza, anı ve hatıra olarak göstereceğim" dedi. Genç
çift daha sonra düğün öncesi hazırlıklar için okuldan ayrıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:19 Kaynak: İHA
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