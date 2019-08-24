Son Dakika Haberleri: Gelin ve damat yakınları arasında 'çok oynadınız' kavgası
Son Dakika Güncel Haber

Gelin ve damat yakınları arasında 'çok oynadınız' kavgası

17 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde gelin ve damat yakınları arasında çıkan "Çok oynadınız" tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Gelin ve damat yakınları arasında 'çok oynadınız' kavgası, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde gelin ve damat yakınları arasında çıkan "Çok oynadınız" tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavga nedeniyle oley yerine polis gelirken, düğün ise erken sonlandırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir düğün salonunda çıktı. Düğünde, gelin ve damat yakınları arasında "Siz çok oynadınız" sözü ile başlayan tartışma, kavgaya döndü. İki taraf yakınları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı, yaşanan anbede nedeniyle davetliler, korku ve panik içinde salondan kaçtı. Bu nedenile düğün kısa sürede sona ererken, gelin ve damat ise yakınları tarafından salondan uzaklaştırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Yaralanan ve davacı kimsenin olmadığı olayın ardından polis, kalabalık tamamen dağılana kadar düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı.



İskenderun, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı
Rusya'da şehre inen ayı ve yavrularını böyle görüntülendi BAE'de bir kadın kendisine iyi davrandığı gerekçesiyle kocasına dava açtı Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 01:30:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelin ve damat yakınları arasında 'çok oynadınız' kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]