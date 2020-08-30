Gelin ve damat Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu - Son Dakika

Gelin ve damat Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu

BURSA - 30 Ağustos Zafer Bayram'ın 98. yıl dönümü nedeniyle İnegöl Atatürk Düşünce Derneği tarafından Heykel alında bir program düzenlendi. Program esnasında yoldan geçen Begüm ve Kubilay çifti alan gelerek Atatürk anıtına ellerindeki çiçeği bırakıp gittiler. Genç çiftin bu güzel hareketine karşı programdakiler tarafından alkış tufanına tutuldu.

30 Ağustos Zafer Bayram'ın 98. yıl dönümü Tüm yurtta olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde kutlandı. Sabah yapılan programın ardından öğle'den sonrada bazı parti ve derneklerde Atatürk anıtına çelenk bırakıp açıklamalarda bulundu. İnegöl Atatürk anıtında düzelen programda ilginç anlar yaşandı. Yeni evlenen Begüm gelinliğiyle ve Kubilay ise damatlığıyla Zafer Bayramı kutlamalarını görünce araçlarından inip kısa süreliğine katılım sağladılar. Dünya evine giren yeni çift anıtta ellerindeki çiçeği bırakıp ayrıldılar. Bu anlara şahitlik eden anıttakiler genç çifte mutluluklar dileyerek alkış tufanı tuttular.