Gelin ve damatlı reklam çalışması - Son Dakika

Gelin ve damatlı reklam çalışması

BURDUR'da bir mobilya firması satışlarını artırmak için gelinlik ve damatlık giydirdiği iki mankenle reklam broşürleri dağıttı.

Gazi Caddesi üzerindeki mobilya firması gelinlik ve damatlık giyen iki mankenle reklam broşürlerini dağıttı. Manken gelin ve damat, iş yerinin önünde broşürleri vatandaşlara verdi. İlginç uygulama vatandaşların da dikkatini çekti.

Firmanın mağazalar sorumlusu Harun Demir, "Antalya merkezli 20 yıllık bir firmayız. Böyle bir reklamı neden yaptık? Gelin ve damat görünce insanlar düğün havasına giriyor. Gelinlik ve damatlık giydirip insanlara broşür dağıtarak dikkati çekmeye çalışıyoruz. Halkımızın çok güzel tepkileri var. Evlenecek olanların mağazalarımıza uğramadan alışveriş yapmamalarını istiyoruz" dedi.

Demir, 1 Haziran'dan sonra başlayan normalleşme süreciyle birlikte sektörde yavaş yavaş bir hareketlenme olduğunu da kaydetti.