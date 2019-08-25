Son Dakika Haberleri: Gelin ve damattan örnek davranış
Son Dakika Güncel Haber

Gelin ve damattan örnek davranış

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde gelin ve damat, fotoğraf çekimi için gittikleri alanda gördükleri çöpleri toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Gelin ve damattan örnek davranış, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde gelin ve damat, fotoğraf çekimi için gittikleri alanda gördükleri çöpleri toplayarak örnek bir davranış sergiledi.


Batman'ın Sason ilçesinde gelin ve damatların fotoğraf çekmek için tercih ettikleri doğal güzellik alanlarından olan bölgeye gelen gelin ve damat, alanın çöp içinde olduğunu gördü. Fotoğraf çekiminden önce kolları sıvayan gelin ve damat, etraftaki çöpleri toplayarak örnek bir çalışmaya imza attı.


Konu ile ilgili konuşan damat Sinan Güngördü, "İlçemizin en güzel yerlerinden biri Şat Sevek bölgesidir. Bu kadar güzel bir yerin çöp içinde olması çok üzücü bir durum. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması için biz de çöp topladık. Umarım bu mesajı gerekli kişiler alır ve doğamızı temiz tutmak için gerekli çabayı gösterirler. İsteğimiz, vatandaşlarımız piknik alanında çöplerini toplasınlar ve yanlarında götürsünler, doğayı kirletmesinler" dedi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde
MSB duyurdu: Pençe-3 harekatında 3 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:10:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelin ve damattan örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]