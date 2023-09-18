Gelin yüzüne düğün pastası süren damadı terk etti

Gelin ve damadın düğün pastasının ilk dilimini yemesi ve sonra birbirlerinin yüzlerine sürmesi klasik bir gelenektir, ancak herkes bunu sevmez. Bir kadın bu hareketi o kadar sevmedi ki kocasını bu yüzden terk etti.

"Am I the A**hole" Reddit forumunda paylaşılan bir gönderide, kadın, geçmişte yaşadığı bir deneyim nedeniyle düğün pastasının yüzüne sürülmesine karşı olduğunu belirtti. Gelin, kocasının ona sürekli gelinlerin pastayla kaplanan videolarını gösterdiğini ve bu tür şakaları sevmediğini dile getirdi.

Bu olay, gelinin 17 yaşındayken doğum gününde yaşadığı bir deneyimle ilgiliydi. Annelerinin aile geleneği olarak yüzünü doğum günü pastasına bastırmak istediği ancak gelinin buna karşı çıktığı bir anıydı.

Gelin, düğün pastasını yüzüne sürmemek için direnmek istediğini ancak annesinin ikna ettiğini ve sonunda başının pastadaki süslerden birine kanamasına neden olacak kadar kesildiğini anlattı.

Bu deneyim sonrasında gelin, kocasına böyle bir şaka yapılması durumunda onu terk edeceğini söylemiş, ancak kocası bu uyarıyı dikkate almamıştı. Düğünlerinde kocası tarafından pastası yüzüne sürüldüğünde, gelin bu duruma dayanamayarak töreni terk etti.

Bu olayın ardından aileler ve arkadaşlar gelini eleştirdi, ancak birçok kişi gelinin kararını destekledi ve saygı sınırlarının ihlal edildiğini savundu.