Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli - Son Dakika

Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Gelincik Anaokulu öğrencileri, harezmi eğitim modeli kapsamında evsel atıkları tanıma fırsatı yakaladı.

Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Gelincik Anaokulu öğrencileri, harezmi eğitim modeli kapsamında evsel atıkları tanıma fırsatı yakaladı.


Gelincik Anaokulu Öğrencileri, günlük ve gerçek yaşamda çıkabilecek problemleri kendileri çözme teknikleri geliştiriyor. Harezmi eğitimi kapsamında öğrenciler kağıt materyallerden hazırladıkları farklı boyut ve renklerdeki atıkları öğretmenleri tarafından hazırlanan atık çöp kutularına attı. Öğrenme ve eğlenceyi bir arada yaşanan öğrenciler, ilerleyen dönemlerde büyüklerinde çevre bilinci aşılayacak projelere hazırlanıyor.


Gelincik Anaokulunu ziyaret eden ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, harezmi eğitim sürecinde emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür ederek minik öğrencilere ise başarılar diledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Harezmi, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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