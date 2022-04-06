Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması için 5 bin 600 imza toplandı - Son Dakika
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Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması için 5 bin 600 imza toplandı

06.04.2022 15:31
Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması için 5 bin 600 imza toplandı

Van'ın Başkale ilçesinde İran'a açılan Gelincik Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete girmesi için başlatılan kampanya kapsamında toplanan 5 bin 600 imza Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e sunuldu.

Van'ın Başkale ilçesinde İran'a açılan Gelincik Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete girmesi için başlatılan kampanya kapsamında toplanan 5 bin 600 imza Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik gerekçesiyle 1990 yılında kapatılan Gelincik Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete başlaması için Başkale'de çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, başta muhtarlar olmak üzere, iş insanları ve STK temsilcileri, Gelincik Sınır Kapısı Platformu'nu oluşturarak imza kampanyası başlattı.

İlçenin ekonomisine büyük katkı sağlayan kapının açılması için toplanan 5 bin 600 imza, Başkale Kaymakamı Asım Solak başkanlığındaki heyet tarafından Vali Mehmet Emin Bilmez'e sunuldu.

Vali Bilmez, sınır kapılarının bulundukları bölgenin ekonomisine katkısının büyük olduğunu belirterek, Başkale halkının talebinin ilgili bakanlığa iletileceğini ifade etti.

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Emin Bilmez, Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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