Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu

17.05.2022 10:17
Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan gelincik tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan gelincik tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu.

Mazıdağı Ovası'nda bulunan arazilerde renk cümbüşü oluşturan gelincikler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Baharın müjdecisi, tarlaların süsü gelincik çiçekleri, şifa arayanların ve fotoğraf tutkunlarının ilgi alanı oldu. Gelincik tarlalarının yanından geçen sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek kırmızıya bürünen tarlalarda fotoğraf çekerken, bazı çiftler ise düğün öncesi çekim için buraları tercih etti. Bölgedeki fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken gelincik tarlaları, adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşpınar köyünde ikamet eden Berat Doğan, gelincik tarlalarının çevreye çok güzel bir hava kattığını söyledi. Doğan, "Çok güzel bir manzara. Gelin ve damat fotoğraf çekimi için geliyorlar. Günde 20 kişiye yakın özel fotoğraf çekmek için geliyorlar" dedi.

(Serhat Abi - Ümran Çakmak - İHA)

Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu
Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu
Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu
Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu
Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu

YORUMLAR
500
Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül Mardin'de gençlik koşusu düzenlendi Mardin'de gençlik koşusu düzenlendi
Kaynak: İHA

Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:05:54. #1.12#
SON DAKİKA: Gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement