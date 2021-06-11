Gelincik Tepesi 1. Etap 678 Konut Anahtar Teslim Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Vali Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya'da depremzedeler için yapılan Gelincik Tepesi 1. Etap 678 Konut anahtar teslim törenine katıldı. Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, "24 Ocak 2020 de çok büyük bir afet yaşadık. Bu afette hem Elazığ hem de Malatya'da yaşayan vatandaşlarımız büyük bir korku yaşadı. O gecenin telaşını bende unutamıyorum. Sürecin ilk başından itibaren büyük bir devlet olmanın onuru ve gururunu da yaşadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Devletimiz çok büyük. Başta Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte ilgili olan herkes harekete geçti. Sürecin başından itibaren hepimiz çalışmaların takipçileri olduk. Malatya insanı için yapılan bu çalışmaların sonucunu görmekte bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sizlerin sağlıklı bir konut içinde oturamaması ve deprem üzüntüsünü yaşaması bizleri her zaman mutsuz etti. Sizlerle birlikte bizlerde rahat uyku uyuyamadık. Devletimiz sürecinde başından itibaren TOKİ aracılığı ile vatandaşlarımızın konutlarını inşa etmek adına seferberlik başlattı. Çalışmaların sürecinde tabiattan kaynaklı ve zeminden kaynaklı yaşanan zorluklar da yaşandı. Bu çalışmalarda özellikle AFAD ve TOKİ yetkililerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Sürecin başından itibaren yaşadığımız bu afetten dolayı AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından Malatya'da değerlendirmeye alınan ağır hasarlı 5546 Konut'un ilçe merkezlerinde kentsel alanlarda ki miktarı 2316, kırsal bölgede 3230 ağır hasarlı konutumuz vardı. Bunlarda başvuruları yapılan vatandaşlarımızdan 3360'ı hak sahibi yapıldı, halen hak sahibi işlemleri devam ediyor. İlçe merkezlerinde 1548, kırsal bölgede 1812 olmak üzere vatandaşımız toplamda 3360 vatandaşımız bugüne kadar hak sahibi oldu. TOKİ tarafından daha sürecin başından itibaren yoğun bir ihale süreci başlatıldı ve afet konutu olarak Pütürge ilçemizde, Doğanyol ilçemizde devam eden kentsel dönüşümle birlikte yapılan AFAD çalışmaları kapsamında 5651 konut ihale edildi. Bunların 4122'si kentsel alandaki çok katlı konutlar. Bunların 2022'si Battalgazi'de, 625'i Yeşilyurt'ta, 491'i Doğanyol'da 439'u Kale ilçemize, 519 Konut'ta Pütürge ilçemizde ihale edildi. Ayrıca 1555 köy Konutu ihale edildi. Bu konutların önemli bir kısmının yapılmasına başlandı ve devam ediliyor. Bugüne kadar 4835 konutun yapımına başlandı. Çok katlı kentsel konut olarak 4059, köy konutları olarak ta 776 konutun yapımına başlandı. Diğerlerinde yapımı bilahare devam ettirilecek. Bugün itibariyle yapımı tamamlanan ve teslim edilen konut sayımız 1335, kentsel merkezde çok katlı konutumuz 1195, Battalgazi Gelincik Tepesinde bugün vatandaşlarımızın kurasını çekeceğiz 678 konut 1. Etapta, Kale ilçe Merkezimizde 309 konut, Pütürge ilçe merkezinde 208 konut ve 140 bitirilen köy konutu ile birlikte bu güne kadar tamamlandı. Şu anda yapım süreci süratle devam eden 3500 konutumuz var. Bu 3500 konutumuzu da büyük oranda Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanarak vatandaşlarımıza İnşallah teslim edeceğiz. Gelincik Tepede 3. etabın teslim alma çalışmaları devam ediyor. İnşaatları bitti İnşallah önümüzdeki Temmuz ayında kuraların çekip vatandaşlara teslim yapacağız. Yine Eski Malatya'da 472 konut inşaatımız da tamamlanmak üzere. Onların da Temmuz ayı sonu itibarıyla bitmesiyle birlikte kuralarını çekeceğiz. Doğanyol ilçemizde 477 konutun inşaatı devam ediyor, ilçe merkezinde 353 konut İnşallah 2021 Aralık ayında tamamlanacak. Gökçe Mahallesi'nde ilçe merkezindeki kentsel dönüşümle birlikte yapılan124 afet konutlarımız İnşallah 2021 Eylül ayında teslim edilecek. Kale ilçemiz Kumluyazı mahallemizde 130 konutumuzu yine Temmuz ayı sonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Pütürge ilçemizde kentsel alanda 311 konut inşaatımız devam ediyor. Tepehan Mahallesi'nde 98 konutun Temmuz sonu itibariyle, ilçe merkezinde kentsel dönüşüm ile birlikte başlatılan 213 konutumuzun da inşaatı başlamak üzere. Bu konutlarımızı da 2022 yılı içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Yeşilyurt ilçemizde 625 konutun ihalesi yapıldı. Yakınca Mahallemizde 499 konut 2022 Şubat ayında teslim edilmesi planlanıyor. Yine Kaynarca Mahallesi 126 konutun da 2022 yılı Şubat ayında teslim edilmesi planlanıyor. Evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın bu gün itibariyle 2357 ağır hasarlı binayı yıktık ve 2357 binada bağımsız bölüm bazında 4347'ye tekabül ediyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden yıkım çalışmaları süratle devam ediyor.

24 Ocak depreminde Allah rahmet eylesin Malatya'da 4 vatandaşımızı kaybettik. Yaralanan vatandaşlarımız oldu onlarda çok şükür şifaya kavuştular. Bu zor süreci sizlerin sabrı sayesinde bugünlere getirebildik. Bugün artık yüzümüz gülüyor. Çünkü Malatya'da yaşayan vatandaşlarımız için yepyeni yaşam alanları kuruluyor. Bugün kura çekimi yapılacak olan konutlarımızın bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah herkes dileği, arzuladığı konuta kavuşur. Sizlere çok teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Av. Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Siyasi Parti Başkanları, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, Muhtarlar ve hak sahiplerinin katıldığı tören kura çekiminin ardından sona erdi.