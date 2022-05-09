Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler

09.05.2022 10:02
Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler

Osmaniye'de baharla birlikte çiçek açan gelincikler buğday tarlasını kırmızıya bürüdü.

Osmaniye'de baharla birlikte çiçek açan gelincikler buğday tarlasını kırmızıya bürüdü.

Osmaniye'de yağışlar sonrası çiçek açan gelincikler buğday tarlasını adeta kırmızı renge boyadı. Yeşil ile kırmızı renklerin oluşturduğu renk cümbüşü masalsı görüntüler oluştururken kendiliğinden açan ve ince dallı ve narin yapraklardan oluşan gelincikler buğday tarlasını süsledi.

Havadan görüntülenen eşsiz manzara doyumsuz görsel şölen sundu.

(Selçuk Kaya - İHA)

Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler
Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler
Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler
Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler
Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler
Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler

YORUMLAR
500
Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı Osmaniye'de kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
09:34 Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi!
09:32 Teşkilat'ın son bölümü nefesleri kesti! Halit'in oyunu Yıldırım'ın sonu oldu
09:28 Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
09:23 Metroda sigara içen gençlerle vatandaşlar arasında yaşanan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü
09:13 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı?
09:04 Rusya'da bir anaokulu, Nazilere karşı zaferin yıldönümünde çocuklara Ukrayna savaşının simgesi olan "Z" amblemli giysiler giydirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: Gelinciklerin kırmızıya boyadığı buğday tarlasında masalsı görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement