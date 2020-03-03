Geline takacağı sahte paralarla yakalanan şahsa hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Geline takacağı sahte paralarla yakalanan şahsa hapis cezası - Son Dakika

Geline takacağı sahte paralarla yakalanan şahsa hapis cezası

7 saat önce

Bolu'da düğünde atmak ve geline takmak için aldığı sahte paralarla yakalanan Osman Çölkuşu, 2 yıl 1 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Geline takacağı sahte paralarla yakalanan şahsa hapis cezası, System.String[]

Bolu'da düğünde atmak ve geline takmak için aldığı sahte paralarla yakalanan Osman Çölkuşu, 2 yıl 1 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptırıldı.


Edinilen bilgiye göre, düğün için İstanbul'a gelen Osman Çölkuşu, geline takmak ve havaya atmak için yanına sahte para aldı. Düğünden sonra sahte paraları cebine koyup Mersin'e döndüğü esnada polis ekiplerine yakalanan Osman Çölkuşu gözaltına alındı. Çölkuşu hakkında "Parada Sahtecilik" suçlaması ile dava açıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Osman Çölkuşu, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile Mersin'den hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, sanık Çölkuşu'nun "Parada Sahtecilik" suçu ile cezalandırılmasını talep etti.


"Mahçup olmamak için bu paraları aldım"


Mütalaaya karşı savunma yapan Çölkuşu, sahte paraları mahcup olmamak için aldığını söyleyerek, "Bizim orada adettir. Düğüne gidiyordum. Zaten satılıyor bu paralar. Ben mahcup olmamak için bu paraları aldım. Cebimde unutmuşum. Otobüs ile dönerken de uyuyakalmışım. Polisler de o esnada yakaladı" dedi.


Sanığın savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, Osman Çölkuşu'nu 2 yıl 1 ay hapis ve 500 lira para cezasına çaptırdı. - BOLU

İstanbul, Mersin, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:30 Kaynak: İHA
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