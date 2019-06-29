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Geline tır şoku

45 dakika önce

Antalya'da bir damat düğünü için gelin arabası olarak tır süsledi.

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Antalya'da bir damat düğünü için gelin arabası olarak tır süsledi. "Binemezsen damat yok" denilen gelin, binbir emekle tıra bindi ve büyük alkış aldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde dünyaevine giren İzzet Berk Demir ve Nihal Yılmaz çifti, gelin arabası olarak tırı tercih etti. Tır sahibi arkadaşı Tanju Akdoğan'ın destekleriyle böyle bir sürpriz yapan damat, gelini düğün günü şaşkına çevirdi. Dorsesi çıkarılıp kırmızı beyaz çiçeklerle süslenen tır konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçti.

En özel gününde en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan damat Demir, "Otomobil sporları ile uğraşıyorum, bu tür aktiviteleri seviyorum, farklı olmayı da her zaman tercih etmişimdir. Fenomen arkadaşımdan rica ettim o da beni kırmadı, kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Demir, nişanlısının henüz sürprizden haberi olmadığını belirterek birazdan aşağı indiğinde kendisine büyük bir şok olacağını söyledi. Damadın arkadaşı tır şoförü Akdoğan ise çifte mutluluklar dileyerek, bu tür organizasyonlarda tırı kullanmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

"Al Yazmalım'dan esinlendik"

Gelin Yılmaz ise çok şaşırtıcı bir sürpriz olduğunu dile getirerek, kapının önünde bir tır görmenin şaşkınlığını anlattı. Yılmaz, "Hayallerimizde böyle bir şey var vardı ama yapacağını zannetmiyordum. Nişanlımın fazlasıyla değişik bir hayal gücü var. Görünce çok şaşırdım. Biz aslında Al Yazmalım'dan esinlenmiştik, onların sonu kötü bitse de bizimkisinin çok güzel biteceğinden eminim" diye konuştu.

Gelin ve damadın düğüne fotoğrafları albüme şimdiden tır önünde çekilmiş kareleri yerleşti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:17 Kaynak: İHA
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