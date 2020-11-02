Gelini, altınları almak için yol kenarında darbeden damat tutuklandı - Son Dakika

Gelini, altınları almak için yol kenarında darbeden damat tutuklandıHATAY'ın Belen ilçesinde dün yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.?yi döven damat Hüseyin İ.?nin, geline takılan altınları almak için darbettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İlçedeki Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olayın ardından açıklama yapan Hatay Valiliği, gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlandığını açıkladı. Gözaltına alınan Hüseyin İ.?nin, geline takılan altınları almak için Fatma Ş.?yi darbettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 'yağma' suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: DHA
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