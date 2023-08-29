Gelini bırakıp dansözle dans eden damat düğüne damga vurdu

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, damadın dansözle tek başında dans etmesi düğüne damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu.
Bir damat düğündeki dansıyla dikkat çekti. Eğlencenin tadını çıkarttığı anlarda gelini bırakarak düğünde bulunan dansözle dans etmeye başlayan damat hem şaşırttı hem de gülümsetti. Dansözün durumu fark ederek gelin ve damadı buluşturduğu anlar ise gözlerden kaçmadı.
Damadın kendisini kaptırarak dansözle tek başına dans etmesi sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu görüntüye, "Artık dansöz de ayıp olmasın diye gelini yanına çağırdı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "En utanç verici anlardan biri" yorumunu yaptı.
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