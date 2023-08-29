Gelini bırakıp dansözle dans eden damat düğüne damga vurdu - Son Dakika

Gelini bırakıp dansözle dans eden damat düğüne damga vurdu

Son Güncelleme: 29.08.2023 11:05

Bir düğünde damat gelini bırakarak dansözle dans etti. Durumu fark eden dansöz ise koşarak gelinin elinden tutup piste getirdi. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, damadın dansözle tek başında dans etmesi düğüne damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu.

DANSÖZÜ GÖRÜNCE GELİNİ UNUTTU

Bir damat düğündeki dansıyla dikkat çekti. Eğlencenin tadını çıkarttığı anlarda gelini bırakarak düğünde bulunan dansözle dans etmeye başlayan damat hem şaşırttı hem de gülümsetti. Dansözün durumu fark ederek gelin ve damadı buluşturduğu anlar ise gözlerden kaçmadı.

"UTANÇ VERİCİ BİR AN"

Damadın kendisini kaptırarak dansözle tek başına dans etmesi sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu görüntüye, "Artık dansöz de ayıp olmasın diye gelini yanına çağırdı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "En utanç verici anlardan biri" yorumunu yaptı.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Sosyal Medya

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SON DAKİKA: Gelini bırakıp dansözle dans eden damat düğüne damga vurdu - Son Dakika
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