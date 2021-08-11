Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! - Son Dakika

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Sabah saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Petek Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K.Y., gelini E.Y.'ye silahla 5- 6 el ateş attı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

YARALI GELİN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Y isimli kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından gelinin kayınpederi K.Y. silahla intihar etmek istediği sırada polis ekipleri müdahale ederek şahsı aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.