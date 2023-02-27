GELİNİ İLE KENDİSİNİ SÖZLÜ TACİZ EDEN ŞÜPHELİYİ TABANCAYLA YARALADI - YENİDEN - Son Dakika
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GELİNİ İLE KENDİSİNİ SÖZLÜ TACİZ EDEN ŞÜPHELİYİ TABANCAYLA YARALADI - YENİDEN

27.02.2023 11:53

DİYARBAKIR'da N.G. adlı kadın, gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre kendilerini sözlü taciz eden R.D.'yi (34), tabancayla omzundan ve bacağından vurarak yaraladı.

DİYARBAKIR'da N.G. adlı kadın, gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre kendilerini sözlü taciz eden R.D.'yi (34), tabancayla omzundan ve bacağından vurarak yaraladı. Taciz şüphelisi tedavi altına alınırken, N.G. ise polis merkezine götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. N.G., gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre yanlarına gelen R.D. tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine evine giden N.G., yanına aldığı tabanca ile dolaşırken, taciz şüphelisiyle karşılaştı. Çantasından silahı çıkaran N.G.'nin açtığı ateş sonucu R.D., omzuna ve bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Vurulan taciz şüphelisi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, o anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı R.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. N.G. ise tabancayla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. N.G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde vurduğu kişinin kendisi ile gelinini sözlü olarak taciz ettiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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GELİNİ İLE KENDİSİNİ SÖZLÜ TACİZ EDEN ŞÜPHELİYİ TABANCAYLA YARALADI - YENİDEN GELİNİ İLE KENDİSİNİ SÖZLÜ TACİZ EDEN ŞÜPHELİYİ TABANCAYLA YARALADI - YENİDEN Gelini ile kendisini sözlü taciz eden şüpheliyi tabancayla yaraladı Gelini ile kendisini sözlü taciz eden şüpheliyi tabancayla yaraladı

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GELİNİ İLE KENDİSİNİ SÖZLÜ TACİZ EDEN ŞÜPHELİYİ TABANCAYLA YARALADI - YENİDEN - Son Dakika

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SON DAKİKA: GELİNİ İLE KENDİSİNİ SÖZLÜ TACİZ EDEN ŞÜPHELİYİ TABANCAYLA YARALADI - YENİDEN - Son Dakika
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