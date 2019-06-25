Gelini tarafından bıçaklanan kayınvalide yaşamını yitirdi
43 dakika önce
Erzincan'da aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan gelini tarafından bıçaklanan kayınvalide hayatını kaybetti.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:02 Kaynak: İHA
'da aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan gelini tarafından bıçaklanan kayınvalide hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Erzincan merkez Hocabey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan evin gelini N.Y. ile kayınvalidesi Y.Y. arasında kavga
çıktı. Kavgada N.Y., kayınvalidesi Y.Y.'yi mutfaktan aldığı bıçakla birkaç yerinden bıçakladı. Olay sonrası ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Y. hayatını kaybetti. Polis
cinayet şüphelisi N.Y.'yi gözaltına alarak sorgusunun yapılması için emniyete götürdü.
Cinayetle ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - ERZİNCAN
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