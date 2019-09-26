Son Dakika Haberleri: Gelinim Mutfakta 359. Bölümde gün birincisi kim oldu? 26 Eylül 2019
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Gelinim Mutfakta 359. Bölümde gün birincisi kim oldu? 26 Eylül 2019

1 saat önce

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Dilek Akıncıoğlu ve Elif Akçam aldı!

Gelinim Mutfakta 359. Bölümde gün birincisi kim oldu? 26 Eylül 2019, System.String[]

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Dilek Akıncıoğlu ve Elif Akçam aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı!


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:01 
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