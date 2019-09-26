Gelinim Mutfakta 359. Bölümde gün birincisi kim oldu? 26 Eylül 2019
1 saat önce
Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Dilek Akıncıoğlu ve Elif Akçam aldı!
Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Dilek Akıncıoğlu ve Elif Akçam aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı!
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:01
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