Son Dakika Haberleri: Gelinim Mutfakta 402. Bölümde Duygu baygınlık geçirdi!
Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta 402. Bölümde Duygu baygınlık geçirdi! - Son Dakika Magazin

Gelinim Mutfakta 402. Bölümde Duygu baygınlık geçirdi!

6 saat önce

Ayakta duramayan Duygu, kaynanası Aysel Hanımın kollarında baygınlık geçirdi.

Gelinim Mutfakta 402. Bölümde Duygu baygınlık geçirdi!, System.String[]

Ayakta duramayan Duygu, kaynanası Aysel Hanımın kollarında baygınlık geçirdi. İlk müdahalesini Elif yaptıktan sonra sağlık ekipleri tarafından dışarı alındı. Tedavisi bittikten sonra tekrar yarışmaya geri döndü. Onu bu durumu öncelikle kaynanası Aysel Hanımı ve diğer yarışmacıları çok korkuttu.


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:58 
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