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Gelinim Mutfakta 402. Bölümde Duygu baygınlık geçirdi!
6 saat önce
Ayakta duramayan Duygu, kaynanası Aysel Hanımın kollarında baygınlık geçirdi.
Ayakta duramayan Duygu, kaynanası Aysel Hanımın kollarında baygınlık geçirdi. İlk müdahalesini Elif yaptıktan sonra sağlık ekipleri tarafından dışarı alındı. Tedavisi bittikten sonra tekrar yarışmaya geri döndü. Onu bu durumu öncelikle kaynanası Aysel Hanımı ve diğer yarışmacıları çok korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:58
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