Gelinim Mutfakta 441. Bölümde gün birincisi kim oldu? 20 Ocak 2020 - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta 441. Bölümde gün birincisi kim oldu? 20 Ocak 2020 - Son Dakika Magazin

Gelinim Mutfakta 441. Bölümde gün birincisi kim oldu? 20 Ocak 2020

6 saat önce

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Aleyna Pırlak aldı!

Gelinim Mutfakta 441. Bölümde gün birincisi kim oldu? 20 Ocak 2020, System.String[]

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Aleyna Pırlak aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!


Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:29 
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