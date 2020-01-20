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Gelinim Mutfakta 441. Bölümde gün birincisi kim oldu? 20 Ocak 2020
6 saat önce
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Aleyna Pırlak aldı!
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Aleyna Pırlak aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:29
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