Gelinim Mutfakta'da Duygusal Anlar

Anne özlemi herkesi gözyaşlarına boğdu…

Nilgün Hanım annesine olan özlemini anlatırken stüdyodaki herkes gözyaşlarına boğuldu. Reyhan Hanım ve Nilgün Hanım kayınvalideler odasında 'annem' şarkısını söyleyince duygusal anlar yaşandı.

Annesini çok özlediğini ve ona çok düşkün olduğunu belirten Nilgün Hanım, gelinlere "Annelerinizin ve kayınvalidelerinizin kıymetini bilin" diyerek nasihatte bulundu. Nilgün Hanım, annesini kaybettikleri günü gözyaşları içinde anlatırken, gelinler ve kayınvalideler gözyaşlarını tutamadı. İşte kayınvalidelerin anne hasreti!