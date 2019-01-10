Son Dakika Haberleri: Gelinim Mutfakta'da Duygusal Anlar

Gelinim Mutfakta'da Duygusal Anlar

1 saat önce

Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün; Nilgün Hanım'ın anne özlemi herkesi duygulandırdı.

Gelinim Mutfakta'da Duygusal Anlar, System.String[]

Anne özlemi herkesi gözyaşlarına boğdu…

Nilgün Hanım annesine olan özlemini anlatırken stüdyodaki herkes gözyaşlarına boğuldu. Reyhan Hanım ve Nilgün Hanım kayınvalideler odasında 'annem' şarkısını söyleyince duygusal anlar yaşandı.

Annesini çok özlediğini ve ona çok düşkün olduğunu belirten Nilgün Hanım, gelinlere "Annelerinizin ve kayınvalidelerinizin kıymetini bilin" diyerek nasihatte bulundu. Nilgün Hanım, annesini kaybettikleri günü gözyaşları içinde anlatırken, gelinler ve kayınvalideler gözyaşlarını tutamadı. İşte kayınvalidelerin anne hasreti!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:02 Kaynak: Bültenler

Anne, Güncel
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