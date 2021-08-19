Üye Girişi
Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor! - Son Dakika

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

19.08.2021 10:26
Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!, System.String[]

Her gün bir çeyrek altın ve haftanın en başarılı gelinine beş altın bilezik veren Gelinim Mutfakta, bu sezonda ekranın en çok izlenen, konuşulan yarışma programı olmaya devam edecek.

Her gün bir çeyrek altın ve haftanın en başarılı gelinine beş altın bilezik veren Gelinim Mutfakta, bu sezonda ekranın en çok izlenen, konuşulan yarışma programı olmaya devam edecek.

Her sezon olduğu gibi yine yarışmacı gelinler yaptıkları yemeklerle kayınvalidelerinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Daha zor yemeklerin yer aldığı, kıyasıya rekabetin yaşanacağı, birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin yer aldığı program yine izleyicinin gözdesi olacak.

Programın sunucusu Demet Akalın: "Yeni sezona bomba gibi hazırlandık. Bu sezon gelinlerimiz de çok iddialı. İnanın bölümleri çekerken hem çok gülüyoruz hem de çok heyecanlanıyoruz. Bomba gibi bölümlerle seyircimizle buluşmak için gün sayıyoruz" diye konuştu.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta, 23 Ağustos Pazartesi saat 13.00'den itibaren yeni bölümleri ile Kanal D'de...

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!
Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

Gelinim Mutfakta, Demet Akalın, Bomba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı 10:25 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı 10:12 Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı 10:02 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi 09:59 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu 09:44 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti 09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti
Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık 07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu 00:45 Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu

Son Dakika Haberleri
10:30 Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsü biçti! Olayda yaralılar var
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
10:11 Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı
10:10 Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor
10:01 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
09:59 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı
09:58 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi
09:43 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
09:35 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı
Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsü biçti! Olayda yaralılar var Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsü biçti! Olayda yaralılar var         
10:31
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü         
10:18
Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor         
10:10
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı         
10:00
Cirit müsabakasında yüreklerin ağza geldiği an! Attan düşen ciritçi ölümden döndü Cirit müsabakasında yüreklerin ağza geldiği an! Attan düşen ciritçi ölümden döndü         
09:56
Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı         
09:36
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?         
21:56
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 10:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Demet Akalın izleyici ile buluşmak için gün sayıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement